Easton goes four-for-four at Turakina, while Manawatus are on top of the bands

Turakina, New Zealand – January 31, 2026 – Stuart Easton of Palmerston North won all four Open solo piping events and the Manawatu Scottish organization’s Grade 4 band took the only contested grade in the pipe band events at the 161st Turakina Highland Games, the longest-running competition in New Zealand and one of the oldest in the world. The event is organized by Turakina Caledonian Society.

Bands

Grade 1

Manawatu Scottish

Grade 2

New Zealand Police

Grade 4

Overall

1st Manawatu Scottish (Gr4)

2nd Feilding Caledonian

3rd City of Wellington

4th Scots College

5th Vale of Kawerau

6th Wairarapa Fern & Thistle

7th Stratford & District

Medley

1st Manawatu Scottish (Gr4) (1,1,1,2)

2nd Feilding Caledonian (3,2,2,2)

3rd City of Wellington (2,3,4,3)

4th Scots College (5,5,3,5)

5th Vale of Kawerau (4,4,5,6)

6th Wairarapa Fern & Thistle (6,6,6,4)

Judges: Alasdair MacKenzie, Andrew Roach (piping); Brian Switalla (ensemble); Glen Rodgers (drumming)

MSR

1st Manawatu Scottish (Gr4) (1,1,1,1)

2nd City of Wellington (2,2,3,5)

3rd Feilding Caledonian (5,5,2,2) (ens.pref.)

4th Scots College (3,3,4,4)

5th Wairarapa Fern & Thistle (6,6,5,3) (ens.pref.)

6th Vale of Kawerau (4,4,6,6)

7th Stratford & District (7,7,7,7)

Judges: Ben McLaughlin, Phil Mair (piping); Davey Welsh (ensemble); Glenn Miller (drumming)

Solo Piping

Open

Piobaireachd (North Island Championship)

1st Stuart Easton

2nd Nicola Pivac

3rd George Mason

2/4 March

1st Stuart Easton

2nd Willie Rowe

3rd Brad Knight

Strathspey & Reel

1st Stuart Easton

2nd Stewart McKenzie

3rd Willie Rowe

Hornpipe & Jig (Wellington Centre Championship)

1st Stuart Easton

2nd Stewart McKenzie

3rd Murray Mansfield

Under 21 (Wellington Centre Championship)

2/4 March

1st Maggie McConnochie

2nd Sam Foote

3rd Dylan Jones

Strathspey & Reel

1st Sam Foote

2nd Finlay Trewinnard

3rd Maggie McConnochie

B Grade

Piobaireachd

1st Seumas Eade

2nd Maggie McConnochie

3rd Nicola Pivac

4th Sam Foote

2/4 March

1st Sam Foote

2nd Maggie McConnochie

3rd Madisyn Braithwaite

Strathspey & Reel

1st Sam Foote

2nd Maggie McConnochie

3rd Seumas Eade

Hornpipe & Jig (Wellington Centre Championship)

1st Seumas Eade

2nd Jonathan Bhashkar

3rd Maggie McConnochie

C Grade

Piobaireachd

1st Finlay Trewinnard

2nd Ashton Murphy

3rd Cole Buchanan

2/4 March

1st Finlay Trewinnard

2nd Misha Waterfield

3rd Evelyn Calder

Strathspey & Reel

1st Finlay Trewinnard

2nd Misha Waterfield

3rd Charlotte Donovan

Hornpipe & Jig

1st Finlay Trewinnard

2nd Misha Waterfield

3rd Jack Cowle

Slow Air

1st Evelyn Calder

2nd Finlay Trewinnard

3rd Misha Waterfield

D Grade

Piobaireachd (ground and one variation)

1st Rory Easton

2nd Miriam Bhashkar

3rd Charlotte Donovan

2/4 March

1st Evelyn Calder

2nd Charlotte Donovan

3rd Lukas Murphy

4th Luca Mistry

Strathspey & Reel

1st Kyle Mckenzie

2nd Evelyn Calder

3rd Rory Easton

Slow Air

1st Liam Sutherland

2nd Frederick Zachariassen

3rd Evelyn Calder

4th Miriam Bhashkar

Novice

Piobaireachd (ground only)

1st Zanos Boulieris

2nd Niko Nunns

3rd Abigail Zhao

2/4 March

1st Angus McEwen

2nd Liam Sutherland

3rd Daem Fahimi

Practice Chanter

1st Jasmine Hogan

2nd Isaac Pon

3rd Bella Erickson

Veteran Recital (Over 50)

Slow March & March

1st Iain Loan

Solo Drumming

Snare

Open

MSR

1st Kaitlyn Braithwaite

2nd Ben Walkley

3rd Dominic Coffin

Hornpipe & Jig

1st Kaitlyn Braithwaite

2nd Ben Walkley

3rd Dominic Coffin

Compound Time Marches (min. eight parts)

1st Ben Walkley

2nd Kaitlyn Braithwaite

B Grade

2/4 March

1st Aiden Jackson

2nd Emma Wright

Strathspey & Reel

Aiden Jackson

Hornpipe & Jig

Aiden Jackson

C Grade

2/4 March

1st Emma Wright

2nd Holly Monks

3rd Jacob Kerr

Strathspey & Reel

1st Jacob Kerr

2nd Ezra Pon

3rd Emma Wright

Hornpipe & Jig

1st Holly Monks

2nd Joel Crawford

3rd Thea Ruxton

Novice

2/4 March

1st Blake Murphy

2nd Jayden Emslie

3rd Thea Ruxton

6/8 March

1st Jayden Emslie

2nd Ben Berry

3rd Rhys Martin

Emerging

1st Arthur D’arth

Tenor

Open MSR

1st Dominic Bhashkar

2nd Sarah D’arth

Intermediate MSR

1st Ellie Kerr

2nd Dominic Bhashkar

3rd Sarah D’arth