Easton goes four-for-four at Turakina, while Manawatus are on top of the bands
Turakina, New Zealand – January 31, 2026 – Stuart Easton of Palmerston North won all four Open solo piping events and the Manawatu Scottish organization’s Grade 4 band took the only contested grade in the pipe band events at the 161st Turakina Highland Games, the longest-running competition in New Zealand and one of the oldest in the world. The event is organized by Turakina Caledonian Society.
Bands
Grade 1
Manawatu Scottish
Grade 2
New Zealand Police
Grade 4
Overall
1st Manawatu Scottish (Gr4)
2nd Feilding Caledonian
3rd City of Wellington
4th Scots College
5th Vale of Kawerau
6th Wairarapa Fern & Thistle
7th Stratford & District
Medley
1st Manawatu Scottish (Gr4) (1,1,1,2)
2nd Feilding Caledonian (3,2,2,2)
3rd City of Wellington (2,3,4,3)
4th Scots College (5,5,3,5)
5th Vale of Kawerau (4,4,5,6)
6th Wairarapa Fern & Thistle (6,6,6,4)
Judges: Alasdair MacKenzie, Andrew Roach (piping); Brian Switalla (ensemble); Glen Rodgers (drumming)
MSR
1st Manawatu Scottish (Gr4) (1,1,1,1)
2nd City of Wellington (2,2,3,5)
3rd Feilding Caledonian (5,5,2,2) (ens.pref.)
4th Scots College (3,3,4,4)
5th Wairarapa Fern & Thistle (6,6,5,3) (ens.pref.)
6th Vale of Kawerau (4,4,6,6)
7th Stratford & District (7,7,7,7)
Judges: Ben McLaughlin, Phil Mair (piping); Davey Welsh (ensemble); Glenn Miller (drumming)
Solo Piping
Open
Piobaireachd (North Island Championship)
1st Stuart Easton
2nd Nicola Pivac
3rd George Mason
2/4 March
1st Stuart Easton
2nd Willie Rowe
3rd Brad Knight
Strathspey & Reel
1st Stuart Easton
2nd Stewart McKenzie
3rd Willie Rowe
Hornpipe & Jig (Wellington Centre Championship)
1st Stuart Easton
2nd Stewart McKenzie
3rd Murray Mansfield
Under 21 (Wellington Centre Championship)
2/4 March
1st Maggie McConnochie
2nd Sam Foote
3rd Dylan Jones
Strathspey & Reel
1st Sam Foote
2nd Finlay Trewinnard
3rd Maggie McConnochie
B Grade
Piobaireachd
1st Seumas Eade
2nd Maggie McConnochie
3rd Nicola Pivac
4th Sam Foote
2/4 March
1st Sam Foote
2nd Maggie McConnochie
3rd Madisyn Braithwaite
Strathspey & Reel
1st Sam Foote
2nd Maggie McConnochie
3rd Seumas Eade
Hornpipe & Jig (Wellington Centre Championship)
1st Seumas Eade
2nd Jonathan Bhashkar
3rd Maggie McConnochie
C Grade
Piobaireachd
1st Finlay Trewinnard
2nd Ashton Murphy
3rd Cole Buchanan
2/4 March
1st Finlay Trewinnard
2nd Misha Waterfield
3rd Evelyn Calder
Strathspey & Reel
1st Finlay Trewinnard
2nd Misha Waterfield
3rd Charlotte Donovan
Hornpipe & Jig
1st Finlay Trewinnard
2nd Misha Waterfield
3rd Jack Cowle
Slow Air
1st Evelyn Calder
2nd Finlay Trewinnard
3rd Misha Waterfield
D Grade
Piobaireachd (ground and one variation)
1st Rory Easton
2nd Miriam Bhashkar
3rd Charlotte Donovan
2/4 March
1st Evelyn Calder
2nd Charlotte Donovan
3rd Lukas Murphy
4th Luca Mistry
Strathspey & Reel
1st Kyle Mckenzie
2nd Evelyn Calder
3rd Rory Easton
Slow Air
1st Liam Sutherland
2nd Frederick Zachariassen
3rd Evelyn Calder
4th Miriam Bhashkar
Novice
Piobaireachd (ground only)
1st Zanos Boulieris
2nd Niko Nunns
3rd Abigail Zhao
2/4 March
1st Angus McEwen
2nd Liam Sutherland
3rd Daem Fahimi
Practice Chanter
1st Jasmine Hogan
2nd Isaac Pon
3rd Bella Erickson
Veteran Recital (Over 50)
Slow March & March
1st Iain Loan
Solo Drumming
Snare
Open
MSR
1st Kaitlyn Braithwaite
2nd Ben Walkley
3rd Dominic Coffin
Hornpipe & Jig
1st Kaitlyn Braithwaite
2nd Ben Walkley
3rd Dominic Coffin
Compound Time Marches (min. eight parts)
1st Ben Walkley
2nd Kaitlyn Braithwaite
B Grade
2/4 March
1st Aiden Jackson
2nd Emma Wright
Strathspey & Reel
Aiden Jackson
Hornpipe & Jig
Aiden Jackson
C Grade
2/4 March
1st Emma Wright
2nd Holly Monks
3rd Jacob Kerr
Strathspey & Reel
1st Jacob Kerr
2nd Ezra Pon
3rd Emma Wright
Hornpipe & Jig
1st Holly Monks
2nd Joel Crawford
3rd Thea Ruxton
Novice
2/4 March
1st Blake Murphy
2nd Jayden Emslie
3rd Thea Ruxton
6/8 March
1st Jayden Emslie
2nd Ben Berry
3rd Rhys Martin
Emerging
1st Arthur D’arth
Tenor
Open MSR
1st Dominic Bhashkar
2nd Sarah D’arth
Intermediate MSR
1st Ellie Kerr
2nd Dominic Bhashkar
3rd Sarah D’arth
